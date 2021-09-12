Ronaldo'nun zaferi! Efsane 12 yıl sonra kaldığı yerden başladı
Manchester United'a 12 yıl sonra geri dönen Ronaldo, çıktığı ilk maçta 2 gol atarak zaferi getirdi. 36 yaşındaki Ronaldo'nun kusursuz performansı dünya basını ve sosyal medyada gündem oldu. Bir başka Manchester United efsanesi olan Rooney de eski takım arkadaşı Ronaldo hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
Portekizli Cristiano Ronaldo 12 yıl sonra Manchester United ile çıktığı ilk maçını kazandı. Gollerine kaldığı yerden devam eden Ronaldo, dünya basınında da gündem oldu.
İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Manchester United, Newcastle United'ı Ronaldo (2), Bruno Fernandes ve Lingard'ın golleriyle 4-1 mağlup etti.
Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, "Old Trafford'a dönüşüm, bu stadyuma neden 'Düşler Tiyatrosu' dendiğinin ufak bir hatırlatmasıydı." ifadelerine yer verdi.
RONALDO TARİHE GEÇTİ
Opta'nın verileren göre Premier Lig'de Mayıs 2009'dan (vs Manchester City) bu yana ilk golünü Newcastle filelerine gönderen Cristiano Ronaldo, Matt Jackson'ın (13 yıl 187 gün) ardından iki lig golü arasında en uzun süre geçen oyuncu oldu (12 yıl 124 gün).
Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de Manchester United formasıyla gol atan en yaşlı 3. oyuncu oldu.
-39 yaş, 86 gün; Ryan Giggs
-37 yaş, 304 gün; Paul Scholes
-36 yaş, 218 gün; Cristiano Ronaldo
ROONEY'DEN RONALDO YORUMU
İngiltere milli takımı ve Manchester United'ın eski yıldızlarından Wayne Rooney, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo için olumlu yorumlarda bulundu. Ronaldo'nun tıpkı Ryan Giggs gibi 40 yaşına kadar oynayabileceğini ifade eden Rooney, "Onun 40 yaşına kadar oynaması ve goller atması beni şaşırtmaz." dedi.
Rooney açıklamalarına şu sözlerle devam etti;
"Cristiano'nun olduğu takımda arkadaşları daha fazla çalışmak zorunda. Onun, yeteneği her zaman vardı ama kendisine her zaman çok dikkat etti. Hala harika durumda. Biz aynı takımdayken sol kanat oyuncusuydu artık komple bir forvet. Gol sayısını da arttırmasını bekliyorum. 12 yılın ardından Ronaldo'nun artık bambaşka bir oyuncu olduğunu düşünüyorum."
MANU PUANINI 10 YAPTI
Premier League'de son iki sezonda toplam 6 asist yapan Pogba, bu sezon ilk 4 maçta 7 asist yaptı.
Bu sonuçla Manchester United puanını 10'a yükseltirken, Newcastle United ise 1 puanda kaldı.
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