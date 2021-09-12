Ronaldo’nun zaferi! Efsane 12 yıl sonra kaldığı yerden başladı

Rooney açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Cristiano'nun olduğu takımda arkadaşları daha fazla çalışmak zorunda. Onun, yeteneği her zaman vardı ama kendisine her zaman çok dikkat etti. Hala harika durumda. Biz aynı takımdayken sol kanat oyuncusuydu artık komple bir forvet. Gol sayısını da arttırmasını bekliyorum. 12 yılın ardından Ronaldo'nun artık bambaşka bir oyuncu olduğunu düşünüyorum."