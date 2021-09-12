Emma Raducanı ABD Açık’ta şampiyon oldu! 18 yaşında tarihe geçti

RADUCANU 1977'DEN SONRA İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ!

Dünya sıralamasında 150'nci sırada yer alan Raducanu, 1977'de ABD Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Virgina Wade'ten sonra bu unvanı elde eden ikinci İngiliz kadın tenisçi oldu. Tek kadınlar finalinin galibi Raducanu 2,5 milyon, ikinci Fernandez ise 1 milyon 250 bin dolar para ödülü kazandı.