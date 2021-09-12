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Emma Raducanı ABD Açık'ta şampiyon oldu! 18 yaşında tarihe geçti

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Giriş Tarihi: 12.09.2021
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Emma Raducanı ABD Açık’ta şampiyon oldu! 18 yaşında tarihe geçti

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza atarak şampiyon olan 18 yaşındaki Emma Raducanı tarihe geçti. Dünya sıralamasında 150'nci sırada yer alan Raducanı, 1977'de aynı turnuvayı kazanan Virgina Wade'ten sonra bu başarıyı kazanan ikinci İngiliz kadın sporcu oldu.

ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini, Kanadalı rakibi Leylah Annie Fernandez'i yenen İngiliz Emma Raducanu kazandı. ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde gülen taraf, 18 yaşındaki İngiliz tenisçi Raducanu oldu.

Kalabalık bir izleyici kitlesinin izlediği karşılaşmada, 19 yaşındaki Fernandez'e karşı ilk seti 6-4, ikinci seti 6-3 biten maçla alan Raducanu, ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar şampiyonu oldu.

RADUCANU 1977'DEN SONRA İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ!

Dünya sıralamasında 150'nci sırada yer alan Raducanu, 1977'de ABD Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Virgina Wade'ten sonra bu unvanı elde eden ikinci İngiliz kadın tenisçi oldu. Tek kadınlar finalinin galibi Raducanu 2,5 milyon, ikinci Fernandez ise 1 milyon 250 bin dolar para ödülü kazandı.

ERKEKLER FİNALİNDE DJOKOVİC İLE MEDYEDEV KARŞILAŞACAK!

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde bugün Sırp Novak Djokovic ile Rus Daniil Medyedev karşılaşacak.

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