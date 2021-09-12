Passolig HES kodu dolandırıcılarına geçit vermedi!

STADYUM BBG EVİ GİBİ

Maçlar, stad dışında, stad içerisinde ve polislerin yakalarında bulunan kameralarla stadın içerisi ve şube müdürlüğünde bulunan kontrol merkezlerinde canlı olarak izleniyor. Maç öncesi, maç oynanırken ve maç sonunda sıcak takip devam ediyor. Olası bir olayda kameralardan elde edilen görüntülerden kısa sürede olaya karışan kişi tespit ediliyor ve gözaltına alınıyor. Stad kameralarında ses alınmıyor ancak polislerin yakalarında bulunan kameralar ses alıyor. Küfür eden taraftar da bu görüntüler yoluyla tespit ediliyor ve gözaltı yapılıyor. Her maçta 40 polis yaka kamerasıyla tespit yapıyor. Bu yıl maçlara yasak madde sokan 17 kişi ve taşkınlık yapan 20 kişi gözaltına alındı.