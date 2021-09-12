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Passolig HES kodu dolandırıcılarına geçit vermedi!

SPOR Sabah
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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Passolig HES kodu dolandırıcılarına geçit vermedi!

Süper Lig maçlarını izlemek için başkalarının HES koduyla stadyuma girmeye çalışan 89 kişi gözaltına alındı. Passolig uygulaması ile stadyumlar adeta BBG evi gibi izlenirken farklı HES kodlarıyla maçlara gitmeye çalışanlara izin verilmedi. Geçen hafta bir maçta sahaya çakmak atan taraftar sadece 3 dakika içerisinde gözaltına alındı.

İstanbul'da oynanan TFF Süper Lig maçlarına başkalarına ait olan ve HES kodu entegrasyonu sorunsuz Passolig kartlarıyla maçlara girmeye çalışan 89 kişi gözaltına alındı. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü polisleri ayrıca bu kişilere kartlarını veren şahıslara da işlem yaptı. Maçlarla ilgili paylaşım yapan 2 bin kişinin sosyal medya hesapları sanal devriye ekiplerince canlı olarak takip edildiği, geçtiğimiz yıl seyircisiz maçlar olmasına rağmen 235 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Yüzlerce kamera ile BBG evleri gibi gözetlenen statlardaki en küçük hareketlilik takip ediliyor.

Pandemi sürecinin ardından yarı kapasiteyle de olsa seyircili oynanmaya başlayan spor müsabakalarındaki her türlü olay Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerince en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Dünyanın en kalabalık kentlerinden, 3 kıtanın kavşak noktalarından olan İstanbul'da bir yılda futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında yaklaşık 14 bin müsabaka düzenleniyor. Ülkemizde en fazla taraftar sayısına sahip 3 kulübün de bulunduğu İstanbul'da, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, sporda şiddeti önlemek için faaliyet gösteriyor. Merkez binası Üsküdar'da bulunan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, kent genelinde 225 personelle görev yapıyor.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, TFF Süper Lig ve alt lig maçlarına seyirci alınma kararının ardından tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Aşı olmamış kişilerin başkalarına ait Passolig kartlarıyla maça gireceği duyumlarını alan ekipler maç girişlerinde görüntülü olarak sıkı bir takip uyguladı. Turnikelerden giriş yapacak kişilerin yüzleri kameralardan tarandı. Yüz görüntüsü, Passolig kartı üzerindeki resimle uyumsuzluk belirlenenler hemen inceleme altına alındı. Bu yöntemle, bu yıl başkalarına ait Passolig kartlarıyla maçlara girmeye çalışan 89 kişi belirlenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilere, '6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında adli işlem yapıldı. Bu kişilere kartlarını veren 89 kişi de yakalanarak aynı yasa kapsamında adli işlem yapıldı.

STADYUM BBG EVİ GİBİ

Maçlar, stad dışında, stad içerisinde ve polislerin yakalarında bulunan kameralarla stadın içerisi ve şube müdürlüğünde bulunan kontrol merkezlerinde canlı olarak izleniyor. Maç öncesi, maç oynanırken ve maç sonunda sıcak takip devam ediyor. Olası bir olayda kameralardan elde edilen görüntülerden kısa sürede olaya karışan kişi tespit ediliyor ve gözaltına alınıyor. Stad kameralarında ses alınmıyor ancak polislerin yakalarında bulunan kameralar ses alıyor. Küfür eden taraftar da bu görüntüler yoluyla tespit ediliyor ve gözaltı yapılıyor. Her maçta 40 polis yaka kamerasıyla tespit yapıyor. Bu yıl maçlara yasak madde sokan 17 kişi ve taşkınlık yapan 20 kişi gözaltına alındı.

SANAL DEVRİYE POLİSLERİ HER MAÇI TAKİP EDİYOR

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, maçlarla ilgili yayın organlarında çıkan haberleri takip ederken bir yandan da maçlarla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan kişileri de sıkı takip altında tutuyor. Sanal devriyeler, maçlarla ilgili paylaşım yapan yaklaşık 2 bin hesabı anlık takip ediyor. Yasa kapsamına giren bir paylaşım yapıldığında da hemen müdahale edilerek gözaltı yapılıyor ve haklarında adli işlem başlatılıyor.

SEYİRCİSİZ MAÇLARDA 235 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Geçtiğimiz yıl maçlara seyirci alınmamasına rağmen sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda yasa kapsamına giren paylaşım yapan 235 kişi gözaltına alındığı ve haklarında adli işlem yapıldı. Spor Şube görevlilerinin, 2018-2019 sezonunda 1660, bir sonraki sezonda 1016 kişiye, işlem yaptığı öğrenildi.

900 KİŞİ MAÇLARDA İMZA VERİYOR

Geçtiğimiz yıllarda yasa kapsamına giren suç işleyerek haklarında adli işlem yapılan 900 kişinin maçlardan önce ilgili polis merkezlerine giderek imza verdikleri belirtildi. Bu kişiler davaları bitene kadar maçlara giremezken, imzaya gelip karakolda beklemedikleri takdirde cezalarında artış yapıldığı ifade edildi.

MAÇLARA GİRME ŞARTLARI AÇIKLANMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlara girme şartlarını şöyle açıklamıştı:

*T.C. Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Kovid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süreyle stadyuma seyirci olarak girebilecektir.

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