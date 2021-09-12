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Flamengo Brezilyalı futbolcu David Luiz'i kadrosuna kattı

SPOR AA
Giriş Tarihi: 12.09.2021
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Flamengo Brezilyalı futbolcu David Luiz’i kadrosuna kattı

Brezilya ekibi Flamengo, Arsenal'dan ayrılan savunma oyuncusu David Luiz'i transfer etti.

Flamengo Kulübü, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu David Luiz ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

SON OLARAK ARSENAL FORMASI GİYDİ

David Luiz, ülkesinde Vitoria, Portekiz'de Benfica, Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Chelsea ve son olarak Arsenal formaları giymişti.

ADANA DEMİRSPOR VE BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Brezilyalı futbolcu, transfer döneminde Adana Demirspor'un da gündemine gelmişti. Kulübün başkanı Murat Sancak, "David Luiz'i istedik ama fiyatından dolayı anlaşamadık" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu da iddia edilmişti.

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