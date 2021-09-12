Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Trabzonspor maçı sonrası bomba açıklama: Bazı arkadaşlarımız...

"MORUTAN TOPLA İYİ AMA..."

Emre Kılınç sakatlandığı için değiştirmek zorunda kaldık. Yedlin çok yalnız kaldı. Onun için orta sahayı güçlendirmek adına Aytaç'ı oyuna aldım sağ tarafa. Morutan topla iyi ama defansif anlamda biraz daha güçlenmek istedim.

Değişiklikler bundan. Başka bir şey düşünmedim. Buna rağmen ikinci yarı topun bizde olduğu zaman iyi işler yaptık. Bazı arkadaşları görmek zorundayız. Trabzonspor çok iyi kadro, yetenekli oyuncuları var. Kolay değil.