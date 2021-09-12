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Fenerbahçe 1- Sivasspor 1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

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Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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Fenerbahçe 1- Sivasspor 1 MAÇ SONUCU ÖZET

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 4. hafta maçında evinde Sivasspor'u ağırladı. Zorlu karşılaşma Fenerbahçe ve Sivasspor'un 1-1'lik eşitliği ile sona erdi. 7 dakika uzatma oynatılan maçta her iki taraf eşitliği bozamadı.

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetti.

Zorlu karşılaşma Fenerbahçe ve Sivasspor'un 1-1'lik eşitliği ile sona erdi.

7 dakika uzatma oynatılan maçta her iki taraf eşitliği bozamadı.

Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya xx, Hakan Yemişken xx, İlker Takpak xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Marcel Tisserand xx (Atilla Szalai dk. 22 x), Min-Jae Kim xx, Serdar Aziz xx, Bright Osayi-Samuel xx, Luiz Gustavo xx, Miha Zajc xx, Muhammed Gümüşkaya xx, Mesut Özil xx (İrfan Can Kahveci dk. 59 ?, Max Mayer dk. 72 x), Diego Rossi xx, Mergim Berisha xx (Enner Valencia dk. 59 x)
Yedekler: Berke Özer, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Arda Güler, Miguel Crespo
Teknik Direktör: Vitor Pereira
DG Sivasspor: Muammer Yıldırım xx, Ahmet Oğuz xx, Dimitris Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie xx (Azubuike Okechukwu dk. 84 ?), Hakan Arslan xx, Pedro Henrique xx (Sefa Yılmaz dk. 90 ?), Faycal Fajr xx, Max Gradel xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 78 x), Mustapha Yatabare xx
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Bright Osayi-Samuel (dk. 23) (Fenerbahçe), Pedro Henrique (dk. 45 pen.) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Isaac Cofie, Pedro Henrique, Uğur Çiftçi (DG Sivasspor), Altay Bayındır, Miha Zajc (Fenerbahçe)

MAÇTAN İLK YARI DETAYLARI

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un hatalı pası sonucunda sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topu kapan Mesut Özil, meşin yuvarlağı Diego Rossi ile buluşturdu. Soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Rossi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

17. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ortasına Gradel'in altıpasın önünden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta gelişen atakta Szalai, pasını ceza sahasına yönelen Luiz Gustavo'ya verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden sol çizgideki Rossi'ye aktardı. Rossi'nin içeri çevirdiği topu Sivasspor savunması uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Osayi-Samuel'in altıpasın içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. 42. dakikada Luiz Gustavo'nun geri pasında kaleci Altay Bayındır'ın hatası sonucunda Henrique topu kaptı. Bu oyuncu Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bir süre sonra VAR odasının uyarısıyla maçı durduran hakem Halis Özkahya, saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

2. YARI

69. dakikada Sivasspor yarı sahasında topla buluşan Osayi'nin rakiplerini geçerek ceza yayı gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Muammer'de kaldı.

86. dakikada Szalai'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Muammer tokatlayarak oyun alanına çeldi.

FENERBAHÇE SİVASSPOR İLE 31. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 31. kez rakip oluyor. Geride kalan 30 mücadelede Fenerbahçe 17 kez galip gelirken Sivasspor ise 7 kez kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

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