Fenerbahçe 1- Sivasspor 1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FENERBAHÇE SİVASSPOR İLE 31. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 31. kez rakip oluyor. Geride kalan 30 mücadelede Fenerbahçe 17 kez galip gelirken Sivasspor ise 7 kez kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



