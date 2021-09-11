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Alex Teixeira Dortmund maçında oynayabilecek mi? Sergen Yalçın'dan Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalar

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Giriş Tarihi: 11.09.2021
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Alex Teixeira Dortmund maçında oynayabilecek mi? Sergen Yalçın’dan Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör, mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Alex Teixeira'nın, çarşamba günü Borussia Dortmund'la oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Yalçın ayrıca Vida ve N'Koudou'nun durumunun ise çok kötü olmadığını ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, maçta sakatlanan Alex Teixeira, Vida ve N'Koudou'nun sakatlıkları hakkında bilgi verirken, Teixeira'nın Borussia Dortmund mücadelesinde forma giyemeyeceğini söyledi.

ALEX OYNAYAMAYACAK

"Sakatlık durumunu bilmiyorum, doktorla konuşmadım, yarın netleşir ama Alex'in oynayacağını zannetmiyorum, Vida ile Nkoudou'nun durumlarının ciddi olacağını düşünmüyorum. Alex'in arka adelesinde problem oldu, ne kadar olmaz, sonra belli olacak.

MİLLİ MAÇ DÖNÜŞÜ ZOR OLUYOR

Milli maç dönüşleri zor oluyor. Çok fazla oyuncumuz var milli takımlarda. Geç gelenler var. Malatyaspor da iyi bir takım. İyi konsantre olduk. Oyuncularımız ne oynadıklarının farkındalardı. İç sahada kesinlikle fire vermek istemiyoruz.

KENDİ SEVİYEMİZİ TEST EDECEĞİZ

Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak istiyoruz. Mücadele etmek ve taraftarın hoşuna gidecek bir mücadele ortaya koymak istiyoruz. Dortmund, çok güçlü bir takım. Bakalım, inşallah başlangıcımız iyi olur. Biz de kendi seviyemizi test edeceğiz."

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