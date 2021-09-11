Alex Teixeira Dortmund maçında oynayabilecek mi? Sergen Yalçın’dan Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalar

KENDİ SEVİYEMİZİ TEST EDECEĞİZ

Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak istiyoruz. Mücadele etmek ve taraftarın hoşuna gidecek bir mücadele ortaya koymak istiyoruz. Dortmund, çok güçlü bir takım. Bakalım, inşallah başlangıcımız iyi olur. Biz de kendi seviyemizi test edeceğiz."