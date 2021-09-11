Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 4. hafta TS GS derbisi hangi kanalda?
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Trabzonspor ile Galatasaray tarihinde 132. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Galatasaray 59, Trabzonspor 43 kez kazandı. Ligdeki 96 müsabakada sarı-kırmızılılar 42, bordo-mavililer 31 galibiyet aldı. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 4. hafta TS GS derbisi hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında mücadele edecek. İki ezeli rakip Trabzon'da yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 4. hafta TS GS derbisi hangi kanalda? İşte cevaplar...
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Medical Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.
TRABZONSPOR CEPHESİ
Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek.
Karadeniz ekibinde, Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor.
GALATASARAY CEPHESİ
Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor.
Sezona 3'te 3 ile başlayan bordo-mavili takım ise 4. hafta öncesi lider durumda.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli'den yararlanamayacak.
Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.
LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray'ın Süper Lig'de 12 maçtır yenilmiyor.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.
HÜCUMDA SORUN YAŞAMAYAN GALATASARAY'DA SAVUNMA ALARM VERİYOR
Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 3 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.
Süper Lig'deki 3 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.
TRABZONSPOR-GALATASARAY REKABETİNDE 132. RANDEVU
Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 171, Trabzonspor ise 147 kez gol sevinci yaşadı.
LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.
Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 23 müsabaka berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray 124, Trabzonspor ise 110 gol attı.
Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı konuk takım 2-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşmada ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI
Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.
Trabzonspor, evindeki 48 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 5'i Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 59 golüne, Galatasaray da 59 golle karşılık verdi.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.
Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.
Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
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