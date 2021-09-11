Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 4. hafta TS GS derbisi hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GALATASARAY REKABETİNDE 132. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 171, Trabzonspor ise 147 kez gol sevinci yaşadı.