11 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan 3 talip birden

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan 3 talip birden

SPOR
Giriş Tarihi: 11.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’na Avrupa’dan 3 talip birden

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Ay-yıldızlıların EURO 2020 kadrosunda da yer alan 22 yaşındaki futbolcunun, 3 Bundesliga ekibinin gündeminde olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın parlayan yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılılarda ve milli takımda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, 3 Bundesliga kulübünün gündeminde olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı. A Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda da yer alan genç oyuncuyu Alman ekipleri takibine aldı.

Sarı kırmızılı ekipte Süper Lig ve Avrupa Ligi kulvarlarında şu ana kadar başarılı performans gösteren Kerem'i Bundesliga ekipleri, milli maçlarda da izletti. Alman kulüplerinin genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan oyuncu, 6 gol 3 asistlik performans gösterirken, bu sezon ise 9 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA