Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan 3 talip birden
Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Ay-yıldızlıların EURO 2020 kadrosunda da yer alan 22 yaşındaki futbolcunun, 3 Bundesliga ekibinin gündeminde olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın parlayan yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılılarda ve milli takımda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, 3 Bundesliga kulübünün gündeminde olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı. A Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda da yer alan genç oyuncuyu Alman ekipleri takibine aldı.
Sarı kırmızılı ekipte Süper Lig ve Avrupa Ligi kulvarlarında şu ana kadar başarılı performans gösteren Kerem'i Bundesliga ekipleri, milli maçlarda da izletti. Alman kulüplerinin genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan oyuncu, 6 gol 3 asistlik performans gösterirken, bu sezon ise 9 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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