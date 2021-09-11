Beşiktaş’ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic taraftara hayran kaldı!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek yoluna doludizgin devam etti. Siyah-beyazlıların Barcelona'dan kadrosuna kattığı Miralem Pjanic de Beşiktaş formasıyla ilk maçına Malatya karşısında çıktı. Boşnak yıldız, Batshuayi'nin attığı ilk golde nefis bir asiste imza atarak kalitesini ispatladı.

Maçın ardından konuşan Pjanic, galibiyeti ve B. Dortmund maçını yorumlarken, Beşiktaş taraftarına da ayrı bir parantez açtı.

İşte o sözler:

"Şampiyonlar Ligi başka seviye. Beşiktaş'ın bu turnuvada iyi şeyler yapması için her şeye sahip. O maç aynı olmayacaktır ama bizim takımımız bu grupta iyi şeyler yapmaya çok müsait. Yolumuz uzun, böyle götürebiliriz. Bu sene çok başarılı olacağız. Bir ara maçı bırakıp taraftarları izlemeye başladım. Ben Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyorum."