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A Milli Takım için yeni teknik direktör kararı

SPOR
Giriş Tarihi: 11.09.2021
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A Milli Takım için yeni teknik direktör kararı

Son dakika spor haberleri... A Millilerde Dünya Kupası elemelerinde oynanan Hollanda maçı, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasına neden oldu. Güneş'in ayrılığının ardından birçok yerli isimle anlaşıldığı yönünde haber çıksa da yabancı teknik adamla çalışma yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam ile yollar bugün itibarıyla ayrılmıştı.

Şenol Güneş'in yerine gelecek isim merak konusu olurken Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman, Yılmaz Vural gibi yerli teknik direktörlerin yanı sıra Joachim Löw gibi yabancı hocalar da gündeme geldi.

JOACHİM LÖW'DEN RED İDDİASI

Federasyon yetkililerinin ilk görüşmesini gün içinde Joachim Löw ile gerçekleştirdiği yönünde haberler çıkarken Alman teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

YABANCI HOCADA KARAR KILINDI

Alınan bilgiye göre, ilk maçın 8 Ekim'de oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.

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