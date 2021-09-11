A Milli Takım için yeni teknik direktör kararı
Son dakika spor haberleri... A Millilerde Dünya Kupası elemelerinde oynanan Hollanda maçı, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasına neden oldu. Güneş'in ayrılığının ardından birçok yerli isimle anlaşıldığı yönünde haber çıksa da yabancı teknik adamla çalışma yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.
2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam ile yollar bugün itibarıyla ayrılmıştı.
Şenol Güneş'in yerine gelecek isim merak konusu olurken Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman, Yılmaz Vural gibi yerli teknik direktörlerin yanı sıra Joachim Löw gibi yabancı hocalar da gündeme geldi.
JOACHİM LÖW'DEN RED İDDİASI
Federasyon yetkililerinin ilk görüşmesini gün içinde Joachim Löw ile gerçekleştirdiği yönünde haberler çıkarken Alman teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.
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