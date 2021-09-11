Kayserispor - Kasımpaşa CANLI ANLATIM

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki mücadelede Yasin Kol görev alacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Cemil Tunç üstlenecek.

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KAYSERİSPOR SON MAÇTA GALİP

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; 2021-2022 sezonuna istediği gibi başlayamadı. Sarı-kırmızılılar; ilk hafta mücadelesinde Altay'a 3-0 mağlup oldu.

Hikmet Karaman'ın öğrencileri ikinci haftada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, üçüncü hafta mücadelesinde Başakşehir'i deplasmanda 1-0'la geçti.

KASIMPAŞA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

İstanbul ekibi Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk 3 haftasında mağlup olmadı. Lacivert-beyazlılar; Hatayspor ve Galatasaray ile berabere kaldı. Kasımpaşa, Süper Lig'in 2'nci haftasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.