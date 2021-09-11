Kayserispor - Kasımpaşa CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor ve Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki mücadelede Yasin Kol görev alacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Cemil Tunç üstlenecek.
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KAYSERİSPOR SON MAÇTA GALİP
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; 2021-2022 sezonuna istediği gibi başlayamadı. Sarı-kırmızılılar; ilk hafta mücadelesinde Altay'a 3-0 mağlup oldu.
Hikmet Karaman'ın öğrencileri ikinci haftada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, üçüncü hafta mücadelesinde Başakşehir'i deplasmanda 1-0'la geçti.
KASIMPAŞA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
İstanbul ekibi Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk 3 haftasında mağlup olmadı. Lacivert-beyazlılar; Hatayspor ve Galatasaray ile berabere kaldı. Kasımpaşa, Süper Lig'in 2'nci haftasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.