Fatih Karagümrük'ten Adana Demirspor'a farklı tarife I Fatih Karagümrük 4-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

47'nci dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı. Muriç'in eliyle oyuna sokmak istediği top kısa kaldı ve Kerim Frei pasını ceza sahası yayı üzerindeki Pesic'e çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası içerisinde daha müsait pozisyonda topla buluşan Aksel'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

50'nci dakikada Karagümrük tehlikeli geldi. Bertolacci'nin ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in vuruşunda kaleci Muric gole izin vermedi.

58'inci dakikada Fatih Karagümrük, farkı 3'e çıkardı. Hedenstad'ın kaptığı topla rakip yarı sahanın ortalarında buluşan Bertolacci'nin cezas sahası yayının gerisinden düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muric'in bakışları altında ağlarla buluştu: 3-0.

73'üncü dakikada Biglia'nın pasıyla sol kanatta topla kat eden Pesic, ceza sahasına girer girmez pasını penaltı noktası üzerindeki Erhun'a çıkardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarla kaleci Muric'te kaldı.

79'uncu dakikada ev sahibi bir gol daha buldu. Aksel'in ara pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Karamoh'un sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 4-0.

83'üncü dakikada Adana Demirspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fatih Karagümrük mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.