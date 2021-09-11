Fatih Karagümrük'ten Adana Demirspor'a farklı tarife I Fatih Karagümrük 4-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılarak puanını 7'ye çıkardı. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri Aleksandar Pesic (2), Bertolacci ve Karamoh kaydetti. Adana Demirspor böylece, yeni hocası Vincenzo Montella ile çıktığı ilk maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14 ile 21'inci dakikalarda Pesic, 58'inci dakikada Bertolacci ve 79'uncu dakikada Karamoh kaydetti. Bu sonuçla Karagümrük puanını 7'ye yükseltirken Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14'üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Pesic'in ceza sahası içerisine girer girmez ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
21'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Bertolacci'nin savunma arkasına yükselttiği topu savunma ıskaladı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Tunay Torun, müsait pozisyondaki Pesic'i buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
36'ncı dakikada Castro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Assombalonga'nın ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
47'nci dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı. Muriç'in eliyle oyuna sokmak istediği top kısa kaldı ve Kerim Frei pasını ceza sahası yayı üzerindeki Pesic'e çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası içerisinde daha müsait pozisyonda topla buluşan Aksel'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
50'nci dakikada Karagümrük tehlikeli geldi. Bertolacci'nin ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in vuruşunda kaleci Muric gole izin vermedi.
58'inci dakikada Fatih Karagümrük, farkı 3'e çıkardı. Hedenstad'ın kaptığı topla rakip yarı sahanın ortalarında buluşan Bertolacci'nin cezas sahası yayının gerisinden düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muric'in bakışları altında ağlarla buluştu: 3-0.
73'üncü dakikada Biglia'nın pasıyla sol kanatta topla kat eden Pesic, ceza sahasına girer girmez pasını penaltı noktası üzerindeki Erhun'a çıkardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarla kaleci Muric'te kaldı.
79'uncu dakikada ev sahibi bir gol daha buldu. Aksel'in ara pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Karamoh'un sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 4-0.
83'üncü dakikada Adana Demirspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Fatih Karagümrük mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
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