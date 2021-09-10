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Duygun Yarsuvat kimdir, neden öldü? Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat kaç yaşındaydı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Duygun Yarsuvat kimdir, neden öldü? Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat kaç yaşındaydı?

Duygun Yarsuvat kimdir? Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti. 2014 yılında Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulu tamamlandı ve Duygun Yarsuvat, 98. dönem başkanlığına seçilmişti. 2014-2015 döneminde başkanlık yapan Yarsuvat, 2015 yılında baş dönmesi sorunu yaşamış ve çeşitli testler yapıldıktan sonra önlem amaçlı hastanede müşahede altında tutulmuştu. Peki, Duygun Yarsuvat kimdir, neden öldü? Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat kaç yaşındaydı?

Duygun Yarsuvat kimdir, neden öldü? Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti. Galatasaray Kulübü'nün 98. dönem başkanlığını üstlenen Duygun Yarsuvat'ın ölüm haberi spor camiasını yasa boğdu. Peki, Duygun Yarsuvat kimdir, neden öldü? Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat kaç yaşındaydı? İşte Duygun Yarsuvat'ın hayat hikayesi...

DUYGUN YARSUVAT KİMDİR?

Duygun Yarsuvat, 18 Ağustos 1937 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini 1948-1957 yıllarında Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Yarsuvat, 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduğu sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlamış, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etmiştir.

1966 yılında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri" başlıklı teziyle "hukuk doktoru" ünvanını almıştır. 1971 yılında ise aynı Üniversitede "Trafik Suçları Kriminolojisi" isimli Doçentlik tezi, jüri tarafından ittifakla kabul edilerek "doçentlik" payesine yükseltilmiştir. 1978 yılında "Çalışma Ceza Hukuku" başlıklı profesörlük tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, "profesör" ünvanına sahip kılınmıştır. 1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk Mastırı; 1978 yılında da İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında sürdürmüştür.

1971-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki görevi süresince Ceza Hukuku, Kriminoloji ve Ceza Usul Hukuku alanlarında dersler vermiştir. Verdiği dersler arasında, kriminoloji, ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukukuna ek olarak insan hakları hukuku, fikri mülkiyet hukuku, basın hukuku ve bilişim hukuku yer almaktadır. 1983 ve 1986 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde konuk profesör olarak Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanlarında ders vermiştir.

1997 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeliği görevine başlamış, 2008 yılına kadar kesintisiz Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku derslerini bu Üniversitede sürdürmüştür.

Profesör Yarsuvat, 1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu'nda üyelik yapmıştır. 1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi'nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi'ne seçilmiş ve bu komitenin 4 yıl üyeliğini yapmıştır.

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