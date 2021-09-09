Galatasaray’da yumruklu kavga sonrası Marcao ve Kerem barıştı

BARIŞMA SONRASI TERİM'DEN FLAŞ SÖZLER

25 tane, 30 tane adam. Bunların hepsi ayrı huyda, ayrı dilde, ayrı kültürde. Bu kadar birbirine yabancı insanın bir arada olması çok kolay bir şey değil. Fizik olarak bu kadar efor sarf eden bir bünye, mental olarak büyük bir yorgunluk, psikolojik olarak da büyük bir baskı altında saha dışı, saha içi. Bazen sonuçların da iyi gitmemesi her insanda çöküntü yaşatır. Hayat için çok gençsiniz. İstemediğin bazı yükselişler, bazı sinirsel hareketler, bazı kavgaya varan hadiseler olabilir. Antrenmanda, soyunma odasında, koridorlarda. Ama bir dozu, tadı, bir makul tarafı olmalıdır. Marcao ve Kerem arasındaki olay sahada cereyan etmiştir. Benim odamdaki Marcao'nun özürünü burada takım arkadaşları önünde olsun istedim. Marcao zaten defalarca özürünü diledi, hatalı olduğunu ifade etti. Ailesinden de Kerem'in kendisinden de özür diledi, ayrıca bunu yapmak zorundaydı.