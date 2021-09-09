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Galatasaray'da yumruklu kavga sonrası Marcao ve Kerem barıştı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Galatasaray’da yumruklu kavga sonrası Marcao ve Kerem barıştı

Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşları önünde barıştığı duyuruldu. Brezilyalı stoper, idmanda Kerem, takım arkadaşları ve Fatih Terim'den özür diledi. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun barıştığı andaki fotoğrafını da paylaştı. Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşını yumruklamış ve gördüğü kırmızı karttan sonra PFDK tarafından 8 maç ceza verilmişti.

Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, son gerçekleştirilen idmanda barıştı.

Ligde 16 Ağustos'ta deplasmanda Giresunspor ile oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, verilen para cezasının ardından yaklaşık 1 hafta önce affedilerek milli takım arasında antrenmanlara alınmaya başlandı. İkili, A Milli Takım'da olan Kerem Aktürkoğlu'nun dönmesinin ardından ilk kez karşılaştı.

MARCAO ÖZÜR DİLEDİ! BARIŞTILAR

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Marcao'nun bugün takım arkadaşları önünde Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi ve oyuncuların barıştığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Marcao ve Kerem Aktürkoğlu takım arkadaşları önünde barıştılar" ifadeleri yer aldı.

BARIŞMA SONRASI TERİM'DEN FLAŞ SÖZLER

25 tane, 30 tane adam. Bunların hepsi ayrı huyda, ayrı dilde, ayrı kültürde. Bu kadar birbirine yabancı insanın bir arada olması çok kolay bir şey değil. Fizik olarak bu kadar efor sarf eden bir bünye, mental olarak büyük bir yorgunluk, psikolojik olarak da büyük bir baskı altında saha dışı, saha içi. Bazen sonuçların da iyi gitmemesi her insanda çöküntü yaşatır. Hayat için çok gençsiniz. İstemediğin bazı yükselişler, bazı sinirsel hareketler, bazı kavgaya varan hadiseler olabilir. Antrenmanda, soyunma odasında, koridorlarda. Ama bir dozu, tadı, bir makul tarafı olmalıdır. Marcao ve Kerem arasındaki olay sahada cereyan etmiştir. Benim odamdaki Marcao'nun özürünü burada takım arkadaşları önünde olsun istedim. Marcao zaten defalarca özürünü diledi, hatalı olduğunu ifade etti. Ailesinden de Kerem'in kendisinden de özür diledi, ayrıca bunu yapmak zorundaydı.

MARCAO: %100 BEN SUÇLUYUM

Marcao ise takım karadaşlarının önünde Kerem Aktürkoğlu'ndan "Hepinizden özür diliyorum, özellikle de Kerem kardeşimden. Yapmamam gereken bir davranıştı. Hiç istemediğim bir davranıştı. Kerem kardeşimden, arkadaşlarımdan, hocamdan ve stafftan özür diliyorum. Konuşulacak fazla bir şey yok, %100 ben suçluyum." ifadeleriyle özür diledi.

8 MAÇ CEZA ALMIŞTI

PFDK, Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziksel müdahalede bulunan Marcao'ya 8 maç ceza vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, bu karara itiraz etmeyeceklerini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılılar, Marcao'nun kadro dışı bırakıldığını ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceğini duyurmuştu. Son olarak dün Galatasaray, yönetim kurulu kararıyla Marcao'ya 150 bin euroluk para ceza verildiğini resmi siteden açıklamıştı.

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