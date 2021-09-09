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Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi Sacha Boey şoku! Genç yıldızda kısmi yırtık tespit edildi

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Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Galatasaray’a Trabzonspor maçı öncesi Sacha Boey şoku! Genç yıldızda kısmi yırtık tespit edildi

Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Fransız sağ bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Antremanda ağrı hisseden ve bugün tetkikleri yapılan oyuncunun tedavisine başlandı.

Galatasaray Futbol Takımı'nda Fransız sağ bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

ANTREMANDA AĞRI HİSSETTİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşamki antrenmanda çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden 20 yaşındaki futbolcunun bugün tetkikleri gerçekleştirildi.

Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı.

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