Trabzonspor’dan Irakli Azarovi atağı!

SON GİRİŞİM

Bugün sona erecek olan yaz transfer dönemi öncesi Gürcistan ekibine son teklifini ileten Karadeniz ekibi, genç sol bek için beklemeye geçti. Piyasa değeri 250 bin Euro olan ve gelecek vadeden sol bek oyuncusu için ilk etapta 400 bin Euro civarındaki teklifinde artışa giden bordo-mavililerin, 700-800 bin Euro bandında bu transferi noktalayarak transfer çalışmalarını tamamlamak istediği öğrenildi.