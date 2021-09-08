Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Gustavo Assuncao sosyal medyadan takip etti
Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray'dan son dakika transfer bombası geliyor. Kadroyu gençleştiren sarı kırmızılılar orta sahaya bir ismi daha takviye etmeye çalışırken, adı geçen genç oyuncunun da Galatasaray'ı sosyal medya adreslerinden takibe aldığı ortaya çıktı.
Galatasaray transferin son gününde taraftarın merakla beklediği orta saha transferine noktayı koymak üzere. Sarı Kırmızılıların gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alarak taraftarları heyecanlandırdı.
BİRÇOK FUTBOLCUYLA TEMAS HALİNDE
Galatasaray'da transferin son günü oldukça hareketli geçiyor. Teknik direktör Fatih Terim ve başkan Burak Elmas arasında yapılan görüşmede orta sahaya takviye yapılması konusunda fikir birliğine varılırken Sarı Kırmızılılar birçok oyuncuyu gündemine aldı.
GEDSON FERNANDES OLMADI
Galatasaray'ın yaz transfer dönemi boyunca peşinden koştuğu Gedson Fernandes için kulübü Benfica 15 milyon Euro bonservis bedeli talep edince Sarı Kırmızılı kulüp ısrarından vazgeçti. Son dakika sürprizi yaşanmazsa Galatasaray'da Gedson Fernandes defteri kapanmış durumda.
DIAWARA VE MENDY İDDİASI
Gedson Fernandes'e alternatif arayışına giren Galatasaray'da gündeme Roma forması giyen Gineli orta saha Amadou Diawara gedi. İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Roma ile anlaşma sağladığı fakat Diawara'yı ikna edemediği iddia edildi. Ayrıca Fransız basını Galatasaray'ın Leicester City forması giyen Nampalys Mendy için kulübüyle anlaştığını öne sürdü.
İLK HEDEF GUSTAVO ASSUNCAO
Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü ilk isim Portekiz temsilcisi Famalicao'da forma giyen Brezilyalı Gustavo Assuncao... Skorer'in edindiği bilgiye göre Galatasaray yönetimi Assuncao'nun transferi için kulübü Famalicao'ya resmi teklifini iletti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray'ın Gustavo Assuncao transferini zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bitirmek istediği ve iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
İKİ OYUNCUDAN BİRİ İMZALAYACAK
Milliyet'in haberine göre Arsenal'dan Elneny, Roma'dan Diawara ve Al Ahly'den Dieng için yoğun şekilde temaslarını sürdüren ama olumlu sonuç alamayan Cim-Bom transferin son günü ibreyi Leicester City'nin 29 yaşındaki Senegalli futbolcusu Mendy ve Famalicao'nun 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Assuncao'ya ibreyi çevirdi. İki oyuncudan birinin bugün imza atması bekleniyor.
TERİM'İN ÖNCELİĞİ ASSUNCAO
Ayrıca Gedson Fernandes için Benfica'ya yapılan son teklif de kabul görmedi. Fatih Terim'in Gustavo Assuncao'ya öncelik verdiği öğrenildi. Brezlyalı orta saha için girişimler hız kazandı.
GALATASARAY'I TAKİBE ALDI
Galatasaray'ın transferi için Famalicao'ya resmi teklifini ilettiği Gustavo Assuncao ise Twitter'dan Galatasaray'ı takibe alarak taraftarları heyecanlandırdı. Sarı Kırmızılı kulübün Türkçe ve İngilizce resmi hesaplarını takibe alan Assuncao ayrıca Galatasaray Dergisi hesabını da takibe aldı.
PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO
Porto, Sao Paulo ve Atletico Madrid'in alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2019'da bedelsiz olarak Atletico Madrid'den Famalicao'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde kaptanlığa kadar yükseldi. Gustavo Assuncao'nun Transfermarkt'taki piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
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