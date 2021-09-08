08 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Göztepe teknik direktör Nestor El Maestro ile anlaştı

Göztepe teknik direktör Nestor El Maestro ile anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
ABONE OL
Göztepe teknik direktör Nestor El Maestro ile anlaştı

Son dakika haberine göre: Süper Lig takımlarından Göztepe yollarını ayırdıkları teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine getirien ismi açıkladı. İzmir ekibi Karaman'ın boşluğunu Nestor El Maestro ile doldurdu.

Süper Lig takımlarından Göztepe'nin yeni teknik direktörü açıklandı.

İzmir ekibi, alınan sonuçlar sebebiyle Ünal Karaman ile yollarını ayırmıştı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA