Göztepe teknik direktör Nestor El Maestro ile anlaştı
Son dakika haberine göre: Süper Lig takımlarından Göztepe yollarını ayırdıkları teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine getirien ismi açıkladı. İzmir ekibi Karaman'ın boşluğunu Nestor El Maestro ile doldurdu.
Süper Lig takımlarından Göztepe'nin yeni teknik direktörü açıklandı.
İzmir ekibi, alınan sonuçlar sebebiyle Ünal Karaman ile yollarını ayırmıştı.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.