Galatasaray'dan iki imza birden! Sarı Kırmızılardan transferin son günü altyapı takviyesi
SPOR ahaber.com.tr
Galatasaray, transferin son gününde hızını artırdı. Sarı Kırmızılılar, altyapıdan iki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzalandığı kamuoyuna duyuruldu. Öte yandan Hamza Yiğit Akman'ın Galatasaray'ın eski futbolcularından Ayhan Akman'ın oğlu olduğu öğrenildi.
Galatasaray, altyapısından yetişen genç futbolcular Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray, altyapısından yetişen genç futbolcular Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşmeye imza atıldığı bildirildi.
Hamza Yiğit Akman, Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu.
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