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Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assuncao İstanbul'a geldi!

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Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Galatasaray’ın yeni transferi Gustavo Assuncao İstanbul’a geldi!

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray'dan son dakika transfer bombası geldi. Kadroyu gençleştiren sarı kırmızılıların yeni transferi Portekiz temsilcisi Famalicao'da forma giyen Brezilyalı Gustavo Assuncao İstanbul'a geldi.

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray'dan transfer hamlesi geldi. Sarı kırmızılıların Portekiz temsilcisi Famalicao'da forma giyen Brezilyalı Gustavo Assuncao imza için İstanbul'da.

Galatasaray'ın transferi için Famalicao'ya resmi teklifini ilettiği Gustavo Assuncao, Twitter'dan Galatasaray'ı takibe alarak taraftarları heyecanlandırmıştı. Sarı Kırmızılı kulübün Türkçe ve İngilizce resmi hesaplarını takibe alan Assuncao ayrıca Galatasaray Dergisi hesabını da takibe aldı.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Porto, Sao Paulo ve Atletico Madrid'in alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2019'da bedelsiz olarak Atletico Madrid'den Famalicao'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde kaptanlığa kadar yükseldi. Gustavo Assuncao'nun Transfermarkt'taki piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

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