Galatasaray’ın yeni transferi Gustavo Assuncao İstanbul’a geldi!

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Porto, Sao Paulo ve Atletico Madrid'in alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2019'da bedelsiz olarak Atletico Madrid'den Famalicao'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde kaptanlığa kadar yükseldi. Gustavo Assuncao'nun Transfermarkt'taki piyasa değeri ise 7 milyon Euro.