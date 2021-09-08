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Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer dönemi bugün mü bitecek?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2021
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Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer dönemi bugün mü bitecek?

Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 sezonu transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig ekipleri dünyaca ünlü yıldız isimleri ve gelecek vadeden futbolcuları kadrosuna kattı. Taraftarlar transfer döneminin ne zaman bittiğini merak ediyor. İşte, transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer dönemi bugün mü bitecek?

Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer dönemi bugün mü bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'e 3. hafta sonunda verilen milli arada yaz transfer dönemi heyecanı da yaşanıyor. Süper Lig ekipleri birçok yıldız ve yıldız adayını kadrosuna katmaya devam ediyor. Transfer bitiş tarihi merak ediliyor. İşte, transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'de transfer dönemi Avrupa'ya göre daha geç bitecek. Normal şartlarda 10 Haziran - 1 Eylül arasoında bitmesi gereken transfer dönemi, Kulüpler Birliği'nin talebiyle uzatıldı. Böylelikle, 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Süper Lig ekipleri, 8 Eylül Çarşamba günü saat 00.00'a kadar kadrolarına yeni transferleri ekleyebilecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ara transfer dönemi, 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek.

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