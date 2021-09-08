Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer dönemi bugün mü bitecek?
Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 sezonu transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig ekipleri dünyaca ünlü yıldız isimleri ve gelecek vadeden futbolcuları kadrosuna kattı. Taraftarlar transfer döneminin ne zaman bittiğini merak ediyor. İşte, transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer dönemi bugün mü bitecek?
Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer dönemi bugün mü bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'e 3. hafta sonunda verilen milli arada yaz transfer dönemi heyecanı da yaşanıyor. Süper Lig ekipleri birçok yıldız ve yıldız adayını kadrosuna katmaya devam ediyor. Transfer bitiş tarihi merak ediliyor. İşte, transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor?
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye'de transfer dönemi Avrupa'ya göre daha geç bitecek. Normal şartlarda 10 Haziran - 1 Eylül arasoında bitmesi gereken transfer dönemi, Kulüpler Birliği'nin talebiyle uzatıldı. Böylelikle, 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.
TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?
Süper Lig ekipleri, 8 Eylül Çarşamba günü saat 00.00'a kadar kadrolarına yeni transferleri ekleyebilecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ara transfer dönemi, 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer dönemi bugün mü bitecek?
- Emeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...
- Üniversite öğrencileri dikkat! Başvuranın o borçları siliniyor! Süresi henüz geçmemiş olan...
- Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı! Yüzde 19,60'da kadar faiz fırsatı! 20.000 TL'nin 32 günlük getirisi...
- DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi: DSİ kura sonuçları açıklandı mı? 2021 DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?
- Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? DİB personel alımı 2021 başvuru şartları neler?
- "Kılıcını düşmanın sırtına gam etti" Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...
- Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi tarihte oynanacak? A Milli Takım takvimi...
- Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan 1946'da Albert Einstein'in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?
- 2020 Tokya Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen "Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındaydı?
- İngiliz Havayolu Pilotları Birliğinin 2013'te yaptığı bir araştırmaya göre, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiştir?
- Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokağa dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlara hangisinin gerçekleşmek üzere olduğunu inandırmıştır?