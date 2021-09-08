Hollanda'ya 6 -1 kaybeden Türkiye'nin teknik direktörü Şenol Güneş'ten istifa açıklaması: Karar alırsam size açıklarım! Şenol Güneş istifa edecek mi?
Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik "İstifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Güneş " Bundan sonra alacağım karar şu anda alacağım karar değil. Karar alırsam, size açıklarım." ifadelerini kullandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"KÖTÜ BİR GECE KÖTÜ BİR MAÇ"
Kötü bir gece, kötü bir maç oldu. Hem skor açısından hem de oyun açısından. Farklı bir skordan sonra 'Şu şöyle olsaydı' demek doğru değil. Seçimlerimiz yanlış oldu, benim için söylüyorum. Oyuncularımız değerli oyuncular. Daha iyi oynayabilirdik ama başaramadık. Farklı skordan şöyle yapsak demek doğru değil.
HEDEF PUANI AÇIKLADI
Seçimlerimiz yanlış oldu. Benim için söylüyorum. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Oyuncularımız değerli oyuncular, daha büyük başarılar yakalama şansları olduğunu düşünüyorum. Bugün 15-16 puan yapmamız gerekirken 11 puanda kaldık.
SORUMLULUĞU ÜSTÜNE ALDI
Şahsımla yapılan tüm eleştirileri normal karşılıyorum. Bir müsabakayı kaybettik ve herkes üzülüyor. Duyguların dışarıya vurulmasını normal karşıladım ama bu oyuncuları yaralayanlar yanlış yaparlar. Bunun sorumlusu benim. Başarıyı paylaşmakta ülke olarak sıkıntı çekiyoruz.
"ŞEYTANİ DÜZENİ BOZAMADIM"
Yanılıyorsam, hata da benimdir. Bunu oyuncuya yüklemeyi doğru bulmam. Üzgünüm çünkü bu işe başlarken zor şartlarda, herkesin isteğiyle geldim. Ekonomiyle başlayan, duygusal yarışmayla, artık şeytani bir düzen var... Ben buna alet oldum. Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirdim ama bozamadım.
EN DOĞRU OLANI YAPACAĞIM
Sorumluluktan kaçmam. Doğru olan şeyler bozulmamalı, şahsımla alakalı değil. Oyunculara da 'İşlerine sahip çıkın' dedim. Benim, onları korumaya ihtiyacım var, onların beni değil. Ben, ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum.
İSTİFA EDECEK Mİ?
Hem yönetime hem bana bağırmalar oldu. Bana bağırmaları normal, tek sorumlu benim. Yönetim ile alakası yok. Seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir. Kararı saha içinde aldık ama başarılı olamadık. Bundan sonra alacağım karar şu anda alacağım karar değil. Karar alırsam, size açıklarım.
"OYUNCU BASKIDAN SORUMLULUK ALAMIYOR"
Ülke olarak nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Sahadaki oyuncu baskıdan sorumluluk alamıyor, bunu hissediyorum. İki maç kazandık mükemmel, bir maç kaybettik ve kötü olduk. Sahada başkan oynamıyor. Bir karar alırken, çalıştığınız kurum var ve onlarla konuşursunuz.
"YALVARARAK GELMEDİM"
Bir senedir neden maaş anlatıldı, neden saldırıldı bilmiyorum. Düzen mi öyle? Saldırı mı? Yanında çalışan adam bile öyle. Ben, onları güldürdüm. Bana yapsınlar ama artık başkasına yapmasınlar. Lucescu giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar, 6 ay sonra suçlama başlanıyorsa düzende yanlışlık var. Bugün için söylemiyorum. Ben yalvararak değil, sevinerek milli takıma geldim.
"MUTLU DEĞİLİM, HUZURSUZUM"
Ben sevinerek geldim ama giderken bir düşünce devrimi olsun. Benden sonra gelecek kişiye de bunu yapmasınlar. İnsan hayallerine kavuşmak için yaşar. Görünen tablo iyi değil, mutlu değilim, huzursuzum.
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