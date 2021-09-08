Hollanda’ya 6 -1 kaybeden Türkiye’nin teknik direktörü Şenol Güneş’ten istifa açıklaması: Karar alırsam size açıklarım! Şenol Güneş istifa edecek mi?

"YALVARARAK GELMEDİM"

Bir senedir neden maaş anlatıldı, neden saldırıldı bilmiyorum. Düzen mi öyle? Saldırı mı? Yanında çalışan adam bile öyle. Ben, onları güldürdüm. Bana yapsınlar ama artık başkasına yapmasınlar. Lucescu giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar, 6 ay sonra suçlama başlanıyorsa düzende yanlışlık var. Bugün için söylemiyorum. Ben yalvararak değil, sevinerek milli takıma geldim.

"MUTLU DEĞİLİM, HUZURSUZUM"

Ben sevinerek geldim ama giderken bir düşünce devrimi olsun. Benden sonra gelecek kişiye de bunu yapmasınlar. İnsan hayallerine kavuşmak için yaşar. Görünen tablo iyi değil, mutlu değilim, huzursuzum.