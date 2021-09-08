Galatasaray 6 numara transferini bitirdi! Sarı kırmızılılar Leicester City’den Nampalys Mendy’i kiraladı

İKİ TAKIM ANLAŞMAYA VARDI

Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy için konuşan oyuncunun menajeri Yacine Ayad, "İki kulüp (Leicester - Galatasaray) transfer konusunda kiralık anlaşmaya vardı. Oyuncunun önümüzdeki bir kaç saat içinde Dakar'a varması gerekiyor. Bu nedenle, Türkiye transfer penceresi kapanmadan önce bu işi bitirmek istiyoruz." dedi.