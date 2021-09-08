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Galatasaray 6 numara transferini bitirdi! Sarı kırmızılılar Leicester City'den Nampalys Mendy'i kiraladı

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Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Galatasaray 6 numara transferini bitirdi! Sarı kırmızılılar Leicester City’den Nampalys Mendy’i kiraladı

Galatasaray uzun süredir aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu. Galatasaray, Leicester City futbolcusu Nampalys Mendy'i kiraladı. Oyuncunun menajeri Yacine Ayad yaptığı açıklamada, "İki kulüp (Leicester - Galatasaray) transfer konusunda kiralık anlaşmaya vardı. Oyuncunun önümüzdeki bir kaç saat içinde Dakar'a varması gerekiyor. Bu nedenle, Türkiye transfer penceresi kapanmadan önce bu işi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Fatih Terim'in uzun süredir istediği '6 numara pozisyonu' için Nampalys Mendy'i kiraladı.

İKİ TAKIM ANLAŞMAYA VARDI

Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy için konuşan oyuncunun menajeri Yacine Ayad, "İki kulüp (Leicester - Galatasaray) transfer konusunda kiralık anlaşmaya vardı. Oyuncunun önümüzdeki bir kaç saat içinde Dakar'a varması gerekiyor. Bu nedenle, Türkiye transfer penceresi kapanmadan önce bu işi bitirmek istiyoruz." dedi.

NAMPALYS MENDY KİMDİR?

23 Haziran 1992'de Fransa'da dünyaya gelen orta saha oyuncusu, 1.67 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor.

Kariyerine Monaco altyapısında başlayan Mendy, daha sonra Nica ve Leicester formalarını terletmişti. Öte yandan yıldız isim, 4 kez Senegal Milli Takım forması giydi.

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