Hollanda U19 takımında skandal! Otele kadın çağıran futbolcular kadro dışı

De Telegraaf'ın haberine göre; Ajaxlı futbolcu Ar'Jany Martha ve Feyenoordlu futbolcu Mimeirhel Benita, bir kızı kaldıkları odaya davet etti. Rio Hillen, Naci Ünüvar ve Paris Saint Germain'de forma giyen Xavi Simons ise yüksek sesli müziği duyunca neler olup bittiğine bakmak için Martha ve Benita ikilisinin odasına gitti.