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Hollanda - Türkiye maçında Çağlar Söyüncü kırmızı kart gördü

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021
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Hollanda - Türkiye maçında Çağlar Söyüncü kırmızı kart gördü

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Hollanda'ya konuk olan Türkiye'ye şok! Yıldız futbolcumuz Çağlar Söyüncü mücadelenin 44. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Millilerimiz 10 kişi kaldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaştı.

Yıldız futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelenin 44. dakikasında Depay'a yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü.

Milliler mücadeleye 10 kişi devam etti.

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