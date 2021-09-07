Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi tarihte oynanacak? A Milli Takım takvimi...

Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi tarihte oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile mücadele sonrasında vatandaşlar Norveç maçının tarihini merak ediyor. İşte, Türkiye Norveç maçı ne zaman?

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Norveç arasındaki karşılaşma 8 Ekim tarihinde Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanacak.