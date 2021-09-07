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Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi tarihte oynanacak? A Milli Takım takvimi...

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Giriş Tarihi: 07.09.2021
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Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi tarihte oynanacak? A Milli Takım takvimi...

Türkiye Norveç maçı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım, gruptaki önemli mücadelede Norveç'in rakibi olacak. İlk sırada yer alan takımın direk katılacağı Dünya Kupası Elemeleri maç takvimi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi tarihte oynanacak? A Milli Takım takvimi...

Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi tarihte oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile mücadele sonrasında vatandaşlar Norveç maçının tarihini merak ediyor. İşte, Türkiye Norveç maçı ne zaman?

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Norveç arasındaki karşılaşma 8 Ekim tarihinde Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanacak.

Johan Cruyff Arena'da oynanan maça 11'de başlayan Orkun Kökçü ve Çağlar Söyüncü, gördükleri kartlar sonrasında cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 15. dakikasında Wijnaldum'a yaptığı faul sonrası sarı kart gören Orkun, Norveç maçında cezalı duruma düştü.

ÇAĞLAR OYUN DIŞINDA KALDI

Mücadelenin 36. dakikasında Hollandalının penaltı kazandığı pozisyonda müdahaleyi yapan Çağlar da gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşerken 44. dakikada yaptığı faulün ardından gördüğü ikinci sarı kartla ihraç edildi.

A Milli Futbol Takımı, ekim ayında 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Norveç'le karşılaşacak.

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