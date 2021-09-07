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Türkiye U21 1-1 İskoçya U21 (MAÇIN GOLLERİ VE ÖZETİ İZLE)

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021
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Türkiye U21 1-1 İskoçya U21 MAÇIN GOLLERİ VE ÖZETİ İZLE

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamın İskoçya ile karşılaşa Ümit Milli Takımımız sahadan 1 puanla ayrıldı. Millilerimiz ilk maçında ise Belçika'ya mağlup olmuştu.

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Takımımız, I Grubu'ndaki ikinci maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi.

Gruptaki ilk maçında Belçika'ya mağlup olan Milliler, İskoçya ile 1-1 berabere kalarak gruptaki ilk puanını aldı.

U21 Milli Takımımızın golü, 75. dakikada Enis Destan'dan geldi.

MAÇIN GOLLERİ

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