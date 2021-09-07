Son dakika: FIFA'dan Brezilya - Arjantin maçına soruşturma
Son dakika haberi... FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ertelenen Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki ülke federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.
FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ertelenen Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki ülke federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, yapılan ilk incelemenin ardından Brezilya ve Arjantin'in futbol federasyonları hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği belirtildi.
İki takımın yetkililerine ertelenen maça ilişkin sorular sorulduğu, elde edilen bilgilerin toplanarak inceleneceği ve olayın FIFA Disiplin Komitesi tarafından karara bağlanacağı ifade edildi.
Sao Paulo kentinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı görevlilerinin, Brezilya'nın Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.
Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.
Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokağa dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlara hangisinin gerçekleşmek üzere olduğunu inandırmıştır?
- Türkçeye İtalyancadan geçen "salça" kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir?
- Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...
- 5 yıl çalışan 41 bin 420 lira ödeme alacak! SGK son dakika açıkladı! Sigortalılık süresi ve prim ödeme...
- Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? 2. üniversite kayıt tarihleri ne zaman?
- Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Paribu son durum nedir? İşte Paribu erişim sorunu
- Bitcoin, kripto paralar neden düşüyor son dakika? Bitcoin, coin düşüşü ne kadar sürecek?
- 2021 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı bela ayı mıdır? Safer ayı ile ilgili hadisler ve zikirler...
- Baltasının hakkıyla fetihten fetihe koşacak! Turgut Alp geri gelecek mi? Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu belli oldu
- Safer ayı nedir, ne anlama geliyor? Safer ayında neler, hangi ibadetler yapılır? İşte safer ayının anlam ve önemi...
- Hollanda Türkiye maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç hangi kanalda?
- ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 güz dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?