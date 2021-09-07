Hollanda'da dağıldık! Hollanda 6-1 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)

44'üncü dakikada A Milli Takım 10 kişi kaldı. Çağlar Söyüncü'nün orta alanda Depay'a yaptığı faul sonucu hakem, Çağlar Söyüncü'ye ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan attı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Hollanda'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



54'üncü dakikada Depay ile Hollanda farkı 4'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Bergwijn'in arka direğe ortasında Berghuis'in çizgiden içeriye çevirdiği topta Depay, altıpas içinde kafayla topa dokunarak ağlara gönderdi: 4-0.



76'ncı dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Til'in şutunda top az farkla üstten auta gitti.



79'uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun arka direğe ortasında Ozan Tufan'ın sol çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.



80'inci dakikada Hollanda farkı 5'e çıkardı. Orta sahada topla buluşan Koopmeiners'in uzun ara pasında ceza yayı içinde topla buluşan Til, topu kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.



90'ıncı dakikada Hollanda farkı 6 yaptı. Rensch'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Malen'in vuruşu ağlarla buluştu: 6-0.



90+2'nci dakikada kaleci Bijlow pasını Van Djik'a çıkarmak istedi. Van Djik'tan önce araya giren Halil Dervişoğlu, ceza sahası içinde pasını Cengiz Ünder'e çıkardı. Cengiz Ünder meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 6-1.