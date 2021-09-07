Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Sinan Gümüş açıklaması: Fenerbahçe ile anlaştık ama Sinan gelmek istemedi
Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü transfer etmek istediklerini anlacak Sinan'ın görüşmeye dahi gelmediğini A Spor'da açıkladı. Hurma "Oyuncu bize gelmek istemedi oyuncuya başarı diledik ve başka oyuncular transfer ettik." ifadelerini kullandı.
Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Caner Erkin transferi ile birlikte gündeme dair A Spor'a açıklamalarda bulundu. Süleyman Hurma Sinan Gümüş transferi hakkında da ifadeler kullandı.
SİNAN GÖRÜŞMEYE DAHİ GELMEDİ
Süleyman Hurma, "Sinan Gümüş için Fenerbahçe ile anlaştık, ama Sinan görüşmeye dahi gelmedi. Oyuncu bize gelmek istemedi oyuncuya başarı diledik ve başka oyuncular transfer ettik." dedi.
'RİBERY'İ TRANSFER ETMEK İSTEDİK AMA OLMADI'
Ribery söylentilerine de değinen Hurma, "Türkiye'de transfer yapmak çok zor, hele Karagümrük açısından daha zor. Frank Ribery'i transfer etmek istedik ama başarılı olamadık" ifadelerini kullandı.
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