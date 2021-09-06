Son dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'ya mağlup oldu
Son dakika | A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu 4. maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.
Filenin Efeleri, gruptaki son maçını 8 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de turnuvanın ev sahibi Finlandiya ile oynayacak.
Salon: Hakametsa
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Fabrice Collados (Fransa)
Türkiye: Emre, Adis, Burak, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Beytullah (L), Caner (L) (Bedirhan, Yiğit, Oğuzhan, Oğulcan)
Hollanda: Tuinstra, Plak, Abdel-Aziz, Andringa ,Wiltenburg, Keemink, Dronkers (L) (Jorna, Ter Horst, Ter Maat, Parkinson, De Weijer)
Setler: 25-22, 25-27, 25-27, 23-25
Süre: 121 dakika (25, 34, 32, 30)
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