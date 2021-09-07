A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş kritik maç öncesi konuştu: Buradan alınacak iyi sonuç Norveç maçıyla taçlanabilir

ALACAĞIMIZ GALİBİYET ÇOK BÜYÜK AVANTAJ YAPAR"

Grupta şu ana kadar aldıkları puanda memnun olup, olmadığının sorulması üzerine Güneş, "Bana sorarsan beş maçı da alıp 15 puan daha iyi olur. Dışarıdan baktığınızda 5 maçta 11 puana iyi denir. İki maçı çok rahat şekilde güvenli, ne yaptığını bilen, sakin oynayan takım olarak 6 puan aldık. Hak ederek aldığımızı düşünüyorum. Kimisi şansa diyor ama takılmıyorum oralara. Hollanda'nın Karadağ maçını iki defa seyrettim 4 attı, bizim ona 5-6 atmamız gerek. Karadağ'ın net 3 pozisyonu var. İyi başlayıp kötü gitme hakkımız yok. 11 puan kötü değil ama iki güçlü rakibimizi hem içte hem dışta yendikten sonra Letonya ve Karadağ'a 4 puan verdiğinizde tartışılırsınız. Onun için bütün dengeleri alt üst etti. Şu an 11 puanımız var, ipler bizim elimizde, yarın alacağımız galibiyet bunu çok büyük avantaj yapar. Mağlubiyette avantaj Hollanda'ya geçer ama yarış devam edecektir. Yolumuza devam ediyoruz. Hollanda, Norveç maçındaki oyun rahatlığımız Avrupa Şampiyonası sonrasında yok ama buna rağmen Karadağ maçındaki oyun anlayışından memnunum" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, bu maçı grupta final olarak görmediklerini söyleyerek, "Galibiyet ve mağlubiyet kesin bir şey ortaya çıkarmaz ama avantajı çoğaltır. Bu maçı kazansak da garanti görmem. Önde olmanın avantajına güvenerek oynamayacağız dedi.