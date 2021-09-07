Hollanda Türkiye maçı canlı yayın nasıl izlenir? Grubun ikinci yarısının ilk maçını yapacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, 5 maçta 11 puan alarak liderlik koltuğunda oturuyor. Hollanda karşısından alınacak iyi bir sonuçla liderlik serüvenini sürdürmeyi planlayan Bizim Çocuklar, arkasından Norveç maçıyla başarısını taçlandırmak istiyor. Peki, Hollanda Türkiye maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç hangi kanalda? İşte merak edilenler...

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı yani bugün TSİ 21.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.