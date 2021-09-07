Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın işi zor! Berisha Rossi Crespo...

Ayrıca İrfan Can antrenmanların tamamına katılmaya başladı. Pelkas bu hafta gün gün kontrol edilerek takıma dahil olacak. Tüm bunların üzerine Mesut Özil, Valencia ve genç Muhammed Gümüşkaya'yı ekleyince ortaya son derece zengin bir hücum hattı çıkıyor.