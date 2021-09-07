Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın işi zor! Berisha Rossi Crespo...
Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transferlerin de tamamlanmasıyla Portekizli teknik direktör Pereira'yı zorlu bir süreç bekliyor. Formda olan sarı lacivertlilerde Berisha, Meyer, Rossi ve Crespo gibi isimler de forma bekleyen yıldızlar arasına girdi.
Fenerbahçe transfer dönemine büyük ölçüde nokta koyarken, sarı-lacivertlilerde sakatların da yavaş yavaş dönüyor olması hücum bölgesindeki zenginliği artırıyor. Kanarya'da herhangi bir milli takıma gitmeyen Berisha, Meyer, Rossi ve Crespo takımla çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca İrfan Can antrenmanların tamamına katılmaya başladı. Pelkas bu hafta gün gün kontrol edilerek takıma dahil olacak. Tüm bunların üzerine Mesut Özil, Valencia ve genç Muhammed Gümüşkaya'yı ekleyince ortaya son derece zengin bir hücum hattı çıkıyor.
PEREIRA'YI BEKLEYEN ZOR SEÇİM!
Teknik direktör Pereira'yı hayli zor bir seçim süreci bekliyor. Portekizli teknik adamın orta alanda Crespo, santrforda Berisha, solda ise Diego Rossi'ye forma vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
Orta alan ve hücumda kalan iki bölge için ise Gustavo, Meyer, Sosa, Zajc, Mert (orta alan), Mesut, İrfan, Valencia, Pelkas ve Muhammed (hücum) büyük bir rekabete girecek.
MIGUEL CRESPO'NUN MALİYETİ
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya dün 3+1 yıllık sözleşmeyi imzalatarak transferi resmen duyurdu.
Önceki gün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen başarılı futbolcu için 600 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. 27 numarayı giyecek olan Crespo da yıllık 500 bin Euro kazanacak.
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