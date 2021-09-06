Galatasaray'dan Philippe Coutinho bombası! Sarı kırmızılılar için flaş transfer iddiası! Philippe Coutinho Galatasaray'a gelecek mi?
Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın, Philippe Coutinho'yu sezon sonuna kadar kiralamak için Barcelona ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Coutinho, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'a gelmiş ve Beşiktaşlı Josef de Souza ve Alex Teixeira ile fotoğraf paylaşmıştı.
Galatasaray, Philippe Coutinho'yu kiralamak için Barcelona ile görüşmelere başladı.
PJANIC'TEN SONRA COUTINHO DA AYRILACAK
İzlanda kaynaklı haber sitesi Fótbolti Net, Galatasaray'ın Coutinho ile görüştüğünü iddia etti. Barcelona'nın Miralem Pjanic'i Beşiktaş'a kiralamasının ardından kadroda yer bulamayacağı konuşulan bir başka isim Coutinho'nun da gönderilmesi gündemde.
Coutinho, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'da bulunmuştu. Yıldız futbolcunun Beşiktaş'tan Josef de Souza ve Alex Teixeira ile fotoğrafı da paylaşılmıştı.
29 yaşındaki orta saha 2018 yılında 135 milyon euro'ya Liverpool'dan transfer edilmişti. Barça, 1 sezon sonra da Brezilyalı futbolcuyu 8,5 milyon euro'ya Bayern Münih'e kiralamıştı.
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