Hollanda’nın yıldız oyuncusu Memphis Depay’dan Türkiye yorumu: Burak Yılmaz bizim için tehlike oluşturabilir

"BEN POLİS DEĞİLİM"

Louis van Gaal, basına sızan kadro ile ilgili de "Medya, oynayacak futbolcuları önceden söylüyor, buna anlam veremiyorum" diyerek, "Hollanda'da yaşıyoruz ve ne yazık ki burada kültür böyle. Kadromuz önceden basına sızmasın diye her şeyi yapmaya çalışıyorum ancak ben polis değilim. Herkes elinden geleni yapmıyor ve oynayacak futbolcuları söylüyor" açıklamasında bulundu.

GRUPTA FİNAL HAVASI GÖRMÜYORUM

Yarınki karşılaşmanın final niteliğinde olup olmadığının sorulması üzerine ise deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi:



"Şu anki grupta herhangi bir final havası görmüyorum. Grupta çok iyi takımlar var. Şu an tek avantajımız sahamızda taraftarımızla oynamamız. Bu grupta herkes herkesi yenebilir durumda. Yarın için iyi hissediyorum, bugünkü antrenmanda da Türkiye'ye karşı iyi oynayabileceğimizi gördüm. Beklentiler yüksek tabii ki."