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Hollanda'nın yıldız oyuncusu Memphis Depay'dan Türkiye yorumu: Burak Yılmaz bizim için tehlike oluşturabilir

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Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Hollanda’nın yıldız oyuncusu Memphis Depay’dan Türkiye yorumu: Burak Yılmaz bizim için tehlike oluşturabilir

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında A Milli Takımımız ile karşılaşacak Hollanda'nın teknik direktörü Louis van Gaal ve yıldız futbolcu Memphis Depay açıklamalarda bulundu. Gruptaki son durum değerlendiren van Gaal, Türkiye'nin oyun disiplini olan bir takım olduğunu ifade etti. Depay ise takımına güvendiğini belirtirken Burak Yılmaz'ın kendileri için tehlike oluşturabileceğini belirtti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında A Milli Takımımız Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Maç önces Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal ve yıldız futbolcu Memphis Depay açıklamalar yaptı. Depay Milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile ilgili çarpıcı sözler söyledi.

TÜRKİYE DİSİPLİNLİ BİR TEKNİK DİREKTÖRE SAHİP

Van Gaal, "Türkiye çok iyi ve disiplinli bir teknik direktöre sahip. Türkiye oyun disiplini olan bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler ve harika takımlarda oynuyorlar. İlk 11'inde 2 oyuncu Türkiye'de oynuyor, geriye kalan hepsi dışarıda oynuyor. Teknik direktörleri ile büyük bir disiplin yakaladılar ve bu gerçekten çok önemli. Çok kompakt olarak defans yapacaklar ve kontra oynayacaklarını tahmin ediyorum. Kadro tercihimle ilgili bir açıklama yapmayacağım" diye konuştu.

"BEN POLİS DEĞİLİM"

Louis van Gaal, basına sızan kadro ile ilgili de "Medya, oynayacak futbolcuları önceden söylüyor, buna anlam veremiyorum" diyerek, "Hollanda'da yaşıyoruz ve ne yazık ki burada kültür böyle. Kadromuz önceden basına sızmasın diye her şeyi yapmaya çalışıyorum ancak ben polis değilim. Herkes elinden geleni yapmıyor ve oynayacak futbolcuları söylüyor" açıklamasında bulundu.

GRUPTA FİNAL HAVASI GÖRMÜYORUM

Yarınki karşılaşmanın final niteliğinde olup olmadığının sorulması üzerine ise deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi:

"Şu anki grupta herhangi bir final havası görmüyorum. Grupta çok iyi takımlar var. Şu an tek avantajımız sahamızda taraftarımızla oynamamız. Bu grupta herkes herkesi yenebilir durumda. Yarın için iyi hissediyorum, bugünkü antrenmanda da Türkiye'ye karşı iyi oynayabileceğimizi gördüm. Beklentiler yüksek tabii ki."

"TÜRKİYE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK..."

Louis van Gaal, Türkiye'nin oyun disiplini ve yüksek konsantrasyonu ile kendilerine karşı iyi oynadıklarını söyleyerek, "Her takım Hollanda'yı yenmek istiyor. Türkiye'nin teknik direktörü olmak, Hollanda'nın teknik direktörü olmaktan daha kolay. Bizim güçlü olduğumuzu biliyorlar ve iyi oynuyorlar. Ama küçük takımlara karşı teknik direktörün takımı daha iyi motive etmesi gerek. Türkiye'deki kültürü de düşündüğünde bu şekilde oluyor. Küçük takımlara karşı motivasyon ruhunu daha iyi aşılamalılar" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ TEHLİKE OLUŞTURABİLİR

Hollandalı futbolcu Memphis Depay ise açıklamasında şunları söyledi:

"Takımımıza güveniyorum, galip geleceğimize inanıyorum. Kaybettiğimiz ilk maçı izledik, sorun kadroyla ilgili değildi ama yarın daha iyi oynamamız gerekiyor." Depay ayrıca, Burak Yılmaz'ın çok önemli bir isim olduğunu ve kendilerine tehlikeler oluşturabileceğini vurguladı.

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