Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olacak. Karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor. Peki, Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç saat kaçta? İşte cevaplar...

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.