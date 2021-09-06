Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmen açıklandı | Yunus Akgün Adana Demirspor'da!
Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına günler kala Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda Emre Akbaba'nın ardından bir isimle daha yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
26 yıl sonra döndüğü Süper Lig 'e iddialı bir kadro ile başlayan Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon kiraladığı Yunus Akgün için Galatasaray 'la yeniden anlaşma sağladı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştır." denildi.
GALATASARAY DA AÇIKLADI
Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün bir senelik geçici transferi için Adana Demirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.
32 RESMİ MAÇTA 7 GOL, 3 ASİST
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'la TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Mavi Lacivertli formayla çıktığı 32 resmi maçta 7 gol, 3 asistle skora katkı sağlamıştı.
TRANSFER ŞOV!
Adana Demirspor daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro, Stambouli, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu, Arijanet Muric, Birkir Bjarnason ve Matias Vargsas'ı kadrosuna kattı.
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