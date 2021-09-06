Galatasaray’da bir ayrılık daha! Resmen açıklandı | Yunus Akgün Adana Demirspor’da!

26 yıl sonra döndüğü Süper Lig 'e iddialı bir kadro ile başlayan Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon kiraladığı Yunus Akgün için Galatasaray 'la yeniden anlaşma sağladı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştır." denildi.