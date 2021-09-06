Bomba transfer iddiası! James Rodriguez Başakşehir için yola çıkıyor
Son dakika transfer haberleri... Transferde bomba haber... Everton forması giyen dünyaca ünlü Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in Medipol Başakşehir'le görüşmelerde bulunmak için yarın İstanbul'a geleceği iddia edildi.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu James Rodriguez, Başakşehir yolunda. Kolombiyalı star, ilerleyen transfer görüşmelerinin sonuca bağlanması için İstanbul'a geliyor. James'in yarın İstanbul'da olacağı belirtildi.
Skorer'in haberine göre, James Rodriguez, Başakşehir'le son detayları görüşmek için yarın İstanbul'da olacak.
BENİTEZ'İ İSTEMEDİ
Foot Mercato'nun haberinde oyuncunun Everton'ın hocası Rafael Benitez ile çalışmak istememesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.
EN DEĞERLİSİ OLACAK
Kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerle forma giyen Kolombiyalı yıldızın Transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro. James Rodriguez, Başakşehir'e transfer olması durumunda Süper Lig'in en değerli futbolcusu olacak.
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