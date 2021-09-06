Bomba transfer iddiası! James Rodriguez Başakşehir için yola çıkıyor

EN DEĞERLİSİ OLACAK

Kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerle forma giyen Kolombiyalı yıldızın Transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro. James Rodriguez, Başakşehir'e transfer olması durumunda Süper Lig'in en değerli futbolcusu olacak.