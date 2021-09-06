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Son dakika: Emre Akbaba Alanyaspor'a transfer oldu

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Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Son dakika: Emre Akbaba Alanyaspor’a transfer oldu

Son dakika haberleri... Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'dan eski oyuncusu Emre Akbaba'yı 1 yıllığına kiraladı. Alanyaspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yine, yeni, yeniden… Evine hoş geldin Emre Akbaba!" denildi.

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'dan eski futbolcusu Emre Akbaba'yı satın alma opsiyonu olmaksızın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile olan sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 2023 yılına kadar uzatmıştı.

Emre Akbaba, bugün UEFA'ya bildirilen Avrupa Ligi kadrosunda kendisine yer bulamamıştı.

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu öncesinde Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 73 resmi müsabakada 14 gol attı ve 8 asist yaptı.

ALANYASPOR DUYURDU

Alanyaspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yine, yeni, yeniden… Evine hoş geldin Emre Akbaba!" denildi.

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