Trabzonspor’un istediği Marcelo Adana Demirspor’a transfer olacak iddiası

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve Lyon'da kadro dışı kalan Marcelo'nun Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da kadro dışı kalan Beşiktaş'ın eski savunma oyuncusu Marcelo, Süper Lig'e geri dönüyor.