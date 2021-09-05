05 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'un istediği Marcelo Adana Demirspor'a transfer olacak iddiası

Trabzonspor'un istediği Marcelo Adana Demirspor'a transfer olacak iddiası

SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
ABONE OL
Trabzonspor’un istediği Marcelo Adana Demirspor’a transfer olacak iddiası

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve Lyon'da kadro dışı kalan Marcelo'nun Türkiye'ye transfer olacağı iddia edildi. Trabzonspor'un da bir dönem istediği Marcelo'nun Adana Demirspor'a imza atabilir.

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve Lyon'da kadro dışı kalan Marcelo'nun Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da kadro dışı kalan Beşiktaş'ın eski savunma oyuncusu Marcelo, Süper Lig'e geri dönüyor.

İtalya basınında yer alan haberine göre; Adana Demirspor, Lyon'un stoperi Marcelo'yu istiyor. Trabzonspor'un bir dönem yakından ilgilendiği Marcelo'nun transferi olumsuz sonuçlanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA