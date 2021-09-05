Trabzonspor'un istediği Marcelo Adana Demirspor'a transfer olacak iddiası
Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve Lyon'da kadro dışı kalan Marcelo'nun Türkiye'ye transfer olacağı iddia edildi. Trabzonspor'un da bir dönem istediği Marcelo'nun Adana Demirspor'a imza atabilir.
İtalya basınında yer alan haberine göre; Adana Demirspor, Lyon'un stoperi Marcelo'yu istiyor. Trabzonspor'un bir dönem yakından ilgilendiği Marcelo'nun transferi olumsuz sonuçlanmıştı.
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