Elmalı Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? 5 Eylül 669. Elmalı Güreşleri canlı izleme yolları!
Elmalı Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? 5 Eylül günü düzenlenecek Elmalı Yağlı Güreşleri müsabakası merakla bekleniyor. Güreş izleyicileri Elmalı Güreşleri izleme yolları arama motorlarında sorgulanıyor. Her yıl Antalya’da düzenlenen ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden daha eski tarihe sahip olmasıyla bilinen Elmalı Yağlı Güreşleri’nde ikinci gün tamamlanmıştı.
Elmalı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Elmalı Güreşleri canlı yayın güreş severler tarafından sorgulanıyor. 669. Elmalı Güreşleri'nde ilk iki gün müsabakaları tamamlandı. Kırkpınar'dan eski tarihe sahip olmasıyla bilinen güreşlerde başpehlivanlar tüm hünerlerini sergiledi. Peki; 5 Eylül Elmalı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Elmalı Güreşleri canlı izleme yolları nelerdir?
ELMALI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
669. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Antalya'dan canlı yayınla DMAX'te yayınlanıyor. 5 Eylül Pazar günü Elmalı Güreşleri saat 10:30'ta canlı yayınla ekranlarda olacak.
Ata sporu güreşte Elmalı'nın önemi
Bazı tarihi kaynaklara göre ilk Alperenlerin bölgeye yerleşmesiyle Türk ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Antalya'nın Elmalı ilçesi, ata sporu güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıtlardaki yerini alıyor.
Tarihi kaynaklardaki bilgiye göre Elmalı, amacı sağlıklı, sportmen ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek olan yağlı güreş geleneğini en iyi sürdüren bölgeler arasında bulunuyor.
Organizasyonun bir başka yönü de yöre halkının maddi ve manevi desteği ile yine yöre halkına fayda sağlayacak eserlerin yapılmasına katkı sağlanması. Tespitlere göre, Elmalı'da son otuz yılda güreş gelirleri ile Elmalı Lisesinin birinci katı, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyuna yardım, spor tesisleri ve Elmalı Müzesi'nin yapımı için maddi kaynak sağlandı.
Kovid-19 salgınına kadar kültür ve sanat şenlikleri olarak süre gelen Elmalı güreşleri, bir eğlence ve festival havasında geçiyordu. İlçe halkı ve köylerden gelenler, özellikle 1975'li yıllara kadar Mehter Takımı ve seyirlik oyun olan "Hart Hart Deveyi" izlemek için Cumhuriyet Meydanı'nı doldururdu. Güreşlerin başlangıcından bir hafta öncesinde sempozyumlar, sergiler düzenleniyor ve güreş günlerinden birkaç gün öncesi akşamları sanatçılar davet edilerek halk konserleri veriliyordu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Elmalı Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? 5 Eylül 669. Elmalı Güreşleri canlı izleme yolları!
- Bursluluk sınavı İOKBS kaç saat sürecek? 2021 bursluluk sınavı kaçta bitiyor?
- 2021 bursluluk sınavı taban puanları kaç? 5,7,8,9. sınıflar İOKBS 2021 taban puanları...
- Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Bursluluk sınavı gözetmen, salon başkanı görevleri nedir?
- 2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?
- ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF kayıtları nasıl, nereden yapılır?
- "Deryaları yerinden sarsacak" Dengeleri değiştirip, iliklere işleyecek! Top tüfek devreye girdi...
- Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?
- Hangi hayvan bir kamp alanından 18 bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş inekle kavga etmeye çalışmıştır?
- 2010'da Oxfort Üniversite'sin 540 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmıştır?
- PYBS kaç puanla kazanılır? PYBS İOKBS 2021 parasız bursluluk sınavı puan hesaplama nereden, nasıl yapılır?
- Emekliye bayram havası estirecek! SSK, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisine zam ve fark! 3.440 TL'ye...