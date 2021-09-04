Willian'ın babası itiraf "Beşiktaş'tan teklif aldık"
Transfer döneminin son gününde Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ın Willian için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun babası Severino Vieira da Silva, oğlunun Corinthians'a gitmeden önce Beşiktaş'tan teklif aldığını belirtti.
Arsenal ile sözleşmesini fesheden ve altyapısından yetiştiği Corinthians'a geri dönen Willian'ın babasından flaş bir Beşiktaş itirafı geldi. Brezilyalı yıldızın babası Severino Vieira da Silva, imza öncesinde Beşiktaş cephesinden de kendilerine teklif geldiğini belirtti.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Youtube'da bir canlı yayına katılan Severino Vieira da Silva, "Beşiktaş, Al Ahly, Lyon, Milan, Inter, Roma ve Flamengo'dan teklifler aldık ancak oğlum yetiştiği kulüp olan Corinthians'a geri dönmek istedi" diye konuştu.
Corinthians'a dönen 33 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık sözleşme imzaladı.