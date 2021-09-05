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Radamel Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
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Radamel Falcao’dan Galatasaray’a veda mesajı

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan yaşandığı sakatlıklar nedeniyle az forma şansı yakalayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao veda mesajı yayımladı. Falcao sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sarı kırmızılı kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

35 yaşındaki dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, resmi sosyal medya hesabından ayrılığı bir teşekkür mesajıyla duyurdu.

"TEŞEKKÜRLER İSTANBUL"

Falcao paylaşımında, "Galatasaraylı dostlar, desteğiniz için teşekkür ederim. Sevgi ve desteğinizi hep hissettim. Teşekkürler İstanbul. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına, tüm ekip arkadaşlarıma, teknik heyete, hocalarıma ve yöneticilerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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