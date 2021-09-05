Fenerbahçe yeni transferi İstanbul’da!

Teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle alınan genç futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Portekizli oyuncu yarın (6 Eylül) resmi imzayı atacak.

F.Bahçe dün sürpriz bir hamleyle, Portekiz Süper Lig ekiplerinden Estoril'de forma giyen Miguel Crespo de Silva'nın transferini duyurdu.

Gerçek pozisyonu merkez orta saha ve ön libero olsa da 10 numara da oynayabilen 1.83 boyundaki Crespo, geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olan Estoril'de toplam 6 gol kaydetti.

MAAŞI 500 BiN EURO

Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo'nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin Euro ödeneceği, Estoril'in ise 600 bin Euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi.

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Fenerbahçe, Portekiz'in GD Estoril Praia takımında forma giyen ve 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miguel Crespo'yu transfer etti. Fransa'nın Lyon şehrinde doğan 24 yaşındaki Crespo Portekiz vatandaşı... Crespo, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve orta saha sol pozisyonunda da görev yapabiliyor. Crespo 2019 yılında Braga B takımından bedelsiz olarak GD Estoril Praia takımına transfer olmuştu. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro. Crespo Estoril formasıyla 60 maça çıktı ve 9 gol atarken, 5 de asist yaptı.