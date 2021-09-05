Çaykur Rizespor Joel Pohjanpalo ile anlaştı
Çaykur Rizespor, Finlandiyalı futbolcu Joel Pohjanpalo ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı Pohjanpalo’ya özel hazırladığı video yüzlerce beğeni aldı. (SON DAKİKA SPOR HABERİ)
Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den 26 yaşındaki Finlandiyalı hücum oyuncusu Joel Pohjanpalo'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.
Çaykur Rizespor'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı Pohjanpalo'ya özel hazırladığı video yüzlerce beğeni aldı.
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