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Çaykur Rizespor Joel Pohjanpalo ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
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Çaykur Rizespor Joel Pohjanpalo ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Finlandiyalı futbolcu Joel Pohjanpalo ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı Pohjanpalo’ya özel hazırladığı video yüzlerce beğeni aldı. (SON DAKİKA SPOR HABERİ)

Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den 26 yaşındaki Finlandiyalı hücum oyuncusu Joel Pohjanpalo'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.

Çaykur Rizespor'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı Pohjanpalo'ya özel hazırladığı video yüzlerce beğeni aldı.





Çaykur Rizespor Joel Pohjanpalo ile anlaştı ÇAYKUR RİZESPOR JOEL POHJANPALO İLE ANLAŞTI

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