Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye, gruptaki altıncı karşılaşmasını 7 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile oynayacak. Türkiye Hollanda maçı 21.45'te TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son olarak dün oynanan Cebelitarık maçını 3-0 gibi bir skorla kazanan A Milli Futbol Takımımız, Hollanda karşılaşması için Amsterdam'a gidecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI?

A Milli Takım Cebelitarık galibiyeti sonrası 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda puanını 11'e yükseltti. Bu sonuçla Milliler liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.