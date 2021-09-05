Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Hollanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda? A Milli Futbol Takımımız gruptaki en kritik maçına Hollanda deplasmanında çıkacak. Millilerimizin deplasmandaki zorlu mücadelesi ise merakla bekleniyor. Grupta oynadığı son maçta Cebelitarık’ı mağlup eden Türkiye’nin Hollanda ile mücadelesine geri sayım yapılıyor. Peki; Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası elemelerinde gruptaki mücadelesini sürdüren A Milli Futbol Takımımız, gruptaki kritik Hollanda maçını bekliyor. Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına da şimdiden yanıt aranıyor. Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki kritik maçla ilgili merak edilenler haberimizde!
HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dünya Kupas Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 puanla lider olan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 7 Eylül Salı günü Hollanda deplasmanına çıkacak. Grupta 11 puanla lider olan millilerimiz, 10 puanla 2. sırada yer alan Hollanda karşısında deplasmanda puan veya puanlar için sahne alacak.
Türkiye, gruptaki altıncı karşılaşmasını 7 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile oynayacak. Türkiye Hollanda maçı 21.45'te TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Son olarak dün oynanan Cebelitarık maçını 3-0 gibi bir skorla kazanan A Milli Futbol Takımımız, Hollanda karşılaşması için Amsterdam'a gidecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.
TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI?
A Milli Takım Cebelitarık galibiyeti sonrası 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda puanını 11'e yükseltti. Bu sonuçla Milliler liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.
2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası Eleme grubu maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.
Milli takım, bu karşılaşmadan önceki son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.
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