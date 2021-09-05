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Elmalı Güreşleri başpehlivan kim oldu? 669. Elmalı Yağlı Güreşleri kim kazandı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2021
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Elmalı Güreşleri başpehlivan kim oldu? 669. Elmalı Yağlı Güreşleri kim kazandı?

669. Elmalı Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar meydana çıkarak tüm hünerlerini sergiledi. Kırkpınar’dan bile eski bir tarihi olan Elmalı Yağlı Güreşleri’nde iki günlük müsabakaların ardından 5 Eylül Pazar günü final karşılaşmaları oynandı. Başpehlivanlık mücadelesi ise çeyrek finalden itibaren nefes kesiyor. Peki; Elmalı Güreşleri başpehlivan kim oldu? 669. Elmalı Yağlı Güreşleri kim kazandı? İşte detaylar!

Elmalı Güreşleri başpehlivanı kim oldu? 669. Elmalı Yağlı Güreşleri kim kazandı? 3-4-5 Eylül tarihlerinde düzenlenen Elmalı Güreşleri'nde kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Başpehlivanlık mücadelesinde favori pehlivanlar meydana çıkarak tüm hünerlerini sergiliyor. Kırkpınar'dan da eski olmasıyla bilinen Elmalı Güreşleri başpehlivanı kim oldu? 669. Elmalı Yağlı Güreşleri kim kazandı? İşte detaylar!

ELMALI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?

Elmalı Güreşleri'nde final müsabakası henüz tamamlanmadı. Şampiyon belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

SON ŞAMPİYON ALİ GÜRBÜZ

Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni bugüne kadar üst üste en fazla kazanarak rekor kıran isim Orhan Okulu oldu. Daha önce Ahmet Taşçı'nın üst üste 5 kez kazandığı güreşleri, üst üste 6 kez kazanan Orhan Okulu, hem güreş tarihine geçti hem de altın kemerin iki kez ebedi sahibi olma başarısını gösterdi.

Orhan Okulu'nun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste altın kemeri kazandığı Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin son başpehlivanı ise 2019 yılında Ali Gürbüz oldu.

669 YILLIK TARİH

1352 yılından bu yana devam eden Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri ve Antalya İl Envanterine dahil edilmiş bir kültürel etkinlik olarak bilinmektedir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bahsettiği Elmalı Güreşleri aynı zamanda Osmanlı devlet arşivlerine de geçmiş bir organizasyon olarak bilinmektedir.

Güreşlerin bir başka yönü de güreş yapılan yöreye maddi ve manevi desteğiyle yine yöre halkına faydalı eserlerin yapılmış olmasıdır. Elmalı'da son 30 yıl içerisinde güreş gelirleriyle Elmalı Lisesi, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyu şebekesi, Elmalı spor tesisleri, Elmalı Müzesi ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi yapımına maddi kaynak sağlandığı bilinmektedir.

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