Galatasaray Farul Constanta canlı izleme yolları! Galatasaray Farul Constanta maçı hangi kanalda?

GSAPP NEDİR?

Kuruluşundan bu yana her alanda uluslararası rekabeti kendine hedef edinen Galatasaray Spor Kulübü, şimdi de resmi mobil uygulaması ile dijital platformda dünya devleriyle yarışacak.

Dünyanın en çok takip edilen ve etkileşim alan spor kulüpleri arasında yer alan Galatasaray, bu büyük potansiyelini mobil uygulama üzerinden yapacağı üyelik satışlarıyla gelire dönüştürmek ve taraftarlarını daha yakından tanımak yolunda da önemli bir adım atmış olacak.

Bu girişimin teknik altyapısı kulübe hiç bir yatırım ve operasyonel maliyet getirmeyecek şekilde Avrupa'nın önde gelen bir spor uygulamaları geliştiricisi tarafından, içerik yönetimi ise kulübün çeşitli mecraları için üretim yapan uzman bir içerik ajansı tarafından gerçekleştiriliyor.