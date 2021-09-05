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Galatasaray Farul Constanta canlı izleme yolları! Galatasaray Farul Constanta maçı hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 05.09.2021
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Galatasaray Farul Constanta canlı izleme yolları! Galatasaray Farul Constanta maçı hangi kanalda?

Milli maç arasını iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray hazırlık maçında Romanya ekibi Farul Constanta ile karşı karşıya gelecek. Saat 11:00’de başlayacak ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanacak karşılaşmanın canlı yayını da merak ediliyor. Peki; Galatasaray Farul Constanta maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray Farul Constanta canlı izleme yolları!

Galatasaray Farul Constanta canlı izleme yolları nelerdir? Galatasaray Farul Constanta maçı hangi kanalda? Sarı kırmızılı takım hazırlık maçında Romanya ekibi Farul Constanta ile karşılaşacak. Milli ara haftasında Galatasaray'ın hazırlık maçını canlı izlemek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar ise Galatasaray Farul Constanta canlı izleme yolları hakkında araştırma yapıyor.

GALATASARAY FARUL CONSTANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, 5 Eylül Pazar günü saat 11:00'de oynanacak mücadele, GSApp'ten canlı yayınlanacak.

GSAPP NEDİR?

Kuruluşundan bu yana her alanda uluslararası rekabeti kendine hedef edinen Galatasaray Spor Kulübü, şimdi de resmi mobil uygulaması ile dijital platformda dünya devleriyle yarışacak.

Dünyanın en çok takip edilen ve etkileşim alan spor kulüpleri arasında yer alan Galatasaray, bu büyük potansiyelini mobil uygulama üzerinden yapacağı üyelik satışlarıyla gelire dönüştürmek ve taraftarlarını daha yakından tanımak yolunda da önemli bir adım atmış olacak.

Bu girişimin teknik altyapısı kulübe hiç bir yatırım ve operasyonel maliyet getirmeyecek şekilde Avrupa'nın önde gelen bir spor uygulamaları geliştiricisi tarafından, içerik yönetimi ise kulübün çeşitli mecraları için üretim yapan uzman bir içerik ajansı tarafından gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya üye olan Galatasaray taraftarları, üyelere özel içerik sayesinde takımlarına her zamankinden daha yakın olacak.

Her taraftarın hayal ettiği özel deneyimleri yaşama imkanı, sürpriz fırsatlar ve hediyeler de üyeleri bekleyen ayrıcalıklar arasında. Uygulama içinde kullanıcı dostu arayüzü ile yer alan GSSTORE da, üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca %10 indirim avantajı sunacak.

Böylelikle Galatasaray taraftarları, mobil uygulamayı indirip üye olarak kulüplerine destek olurken, bir yandan da takımlarına ait en özel anların bir parçası olacaklar.

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